وستقام البطولة خلال الفترة من 19 إلى 22 مارس 2020 المقبل، في ملاعب نادي "رويال جرينز" بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في محافظة جدة، غربي السعودية، وهي جزء من الجولة الأوروبية لغولف السيدات.

ويشرف الاتحاد السعودي للغولف على البطولة النسائية التي تبلغ جوائزها مليون دولار، وتشارك فيها 108 لاعبات محترفات، يتنافسن على لقب البطولة.

ويقول القائمون على البطولة، إنهم "يستهدفون أن تلهم البطولة النسائية التي ستقام بنظام 72 حفرة، جيلاً جديدًا من لاعبات ولاعبي الغولف في السعودية".

وستقام البطولة النسائية بالتزامن مع انطلاق "بطولة السعودية الدولية للغولف" في نسختها الثانية التي تقتصر المشاركة فيها على الرجال، وجذبت الأنظار في نسختها الأولى عندما توافد مشاهير اللعبة إلى المملكة.

ويستعد الاتحاد السعودي للغولف في فبراير 2020، لإقامة منتدى الغولف السعودي الذي يهدف إلى إنشاء بيئة نشيطة وحاضنة بصورة مستدامة لهذه اللعبة على الصعيد المحلي، مستفيدًا من خبرات صناع اللعبة العالميين والمهتمين بها.

وشارك فريق نسائي سعودي للناشئين تحت الـ15 عامًا، وآخر تحت الـ13 عامًا، لأول مرة في منافسات البطولة العربية للغولف، التي أقيمت في سبتمبر الماضي بالعاصمة المصرية، القاهرة.