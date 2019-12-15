وبالرغم من تنافس النجمين على لقب هداف الدوري، لم يبخل ماني على زميله صلاح بتمريرة جميلة، وضعت صلاح أمام المرمى، ليسجل الأخير هدف فريقه الأول من تسديدة رائعة بقدمه اليمنى.

وأضاف صلاح الهدف الثاني بتسديدة بالكعب، ليحسم المواجهة لصالح فريقه بنتيجة 2-0، ويعزز الصدارة بفارق 10 نقاط عن أقرب المنافسين، ليستر سيتي.

وأثنى صلاح على تمريرة ماني بعد اللقاء: "كانت تمريرة رائعة من ماني في الهدف الأول. أصبحت لدينا الخبرة بإنهاء المباريات".

وأضاف: "أحيانا تشعر جماهيرنا بالتوتر عندما نسجل هدفا واحدا فقط، ولكننا دائما نلعب بثقة نحو تحقيق الفوز نهاية المباراة".

وتساوى صلاح مع ماني بعدد الأهداف بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل كل منهما 9 أهداف، بعد 17 جولة من منافسات الدوري.

وجاء ثناء صلاح لزميله ماني على "التمريرة الرائعة" ليهدئ مجددا من الأنباء التي أشارت لوجود أزمة في العلاقة بين النجمين هذا الموسم.

وشغل النجمان الأفريقيان لليفربول عشاق كرة القدم بداية الموسم، بعد أزمة واضحة سببها ما اعتبره البعض أنانية صلاح وعدم تمريره للكرة لزميله السنغالي في مواقف عدة.

وهو سلوك أشعل غاضب ماني عند تبديله في مباراة بيرنلي في الجولة الرابعة، وأثار علامات استفهام واسعة وردود أفعال عدة، قبل أن "تبرد" الأمور بتصريحات عدة، وفيديو "كوميدي" يظهر عناق اللاعبين نشره صلاح، اعتبره كثيرون فصل الختام في المشكلة.