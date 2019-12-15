علق مدفيديف المصنف خامسا عالميا على تتويجه "لم أشعر بالبرد مثل فونيني لأنني اعتدت هذا الطقس من قبل، أشكر جميع القائمين على البطولة، وأخص بالشكر هذا الجمهور الرائع على حضوره وتفاعله الاستثنائي".

وفي مباراة الترضية للمركز الثالث، استطاع الأميركي جون إيسنر انتزاع فوز صعب من منافسه الألماني يان-لينارد شتروف 4-6 و7-5 و13-11.

وتقدر قيمة الجوائز المالية للدورة بثلاثة ملايين دولار أميركي.

وتأتي الدورة في سياق من الأحداث الرياضية المتزايدة في المملكة، وتعزيز النشاطات الرياضية ذات الطابع العالمي في السعودية التي استضافت في الموسم الماضي، وللمرة الأولى، مباراة الكأس السوبر الإيطالية بين يوفنتوس وميلان (1-صفر)، على أن تستضيف نسختها لهذا العام في وقت لاحق من ديسمبر الحالي.

كما تستعد السعودية في يناير لاستضافة الكأس السوبر الإسبانية في كرة القدم، ورالي دكار، وذلك بعدما استضافت أخيرا نزالا بين الملاكمين البريطاني أنطوني جوشوا والأميركي من أصل مكسيكي أندي رويز على ثلاثة ألقاب عالمية للوزن الثقيل في الملاكمة.