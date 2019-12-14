وتقدم بايرن، الذي غاب عنه العديد من اللاعبين بسبب الإصابة، إلى المركز الرابع برصيد 27 نقطة متأخرا بأربع نقاط عن بروسيامونشنجلادباخ المتصدر الذي يواجه فولفسبورغ الأحد.

واهتزت شباك بايرن عبر ميلوت راشيكا بعدما أهدر صاحب الأرض العديد من الفرص من بينها محاولات من ليفاندوفسكي وهو ما تكرر في الأسابيع الماضية.

لكن بايرن لم يعاقب على إهدار الفرص هذه المرة إذ أدرك كوتينيو التعادل في الدقيقة 45 وجعل ليفاندوفسكي النتيجة 2-1 في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

ولعب البرازيلي كوتينيو تمريرة ديفيد ألابا الرائعة من فوقحارس بريمن ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 63 وسط سيطرة مطلقةلبايرن في الشوط الثاني.

وأضاف البولندي ليفاندوفسكي الهدف الرابع في الدقيقة 72 قبل أنيضع توماس مولر اسمه في قائمة المسجلين ثم اختتم كوتينيو الثلاثية بتسديدة رائعة.