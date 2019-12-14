وأعلن أرسنال، السبت، أن تيرني، الظهير الأيسر لـ" المدفجعية" سوف يخضع لجراحة الأسبوع المقبل وبعد ذلك سيبدأ عملية إعادة تأهيل تستمر قرابة 3 أشهر.

وأصيب اللاعب الدولي الاسكتلندي خلال مباراة في الدوري الإنجليزي الإثنين الماضي فاز فيها أرسنال على وست هام.

وسجل أرسنال ثلاثة أهداف في غضون تسع دقائق بالشوط الثاني ليحوّل تأخره إلى فوز بـ 3-1 على وست هام.

وخسر وست هام للمرة الثالثة على التوالي على أرضه ليتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز السادس عشر وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط بينما أصبح أرسنال تاسعا وله 22 نقطة من 16 مباراة.

وانضم كيران تيرني إلى أرسنال قادما من سيلتيك خلال فترة الانتقالات لكنه غاب أيضا عن بداية الموسم بسبب مشكلة في الفخذ.