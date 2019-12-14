هدف الفوز الثمين لـ"الزعيم" حمل توقيع نجمه الفرنسي بافيتيمبي غوميز في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

وغاب غوميس الذي ساهم بشكل أساسي في تتويج فريقه بدوري أبطال آسيا هذا الموسم، عن التشكيلة الأساسية، في ظل تواصل تعافيه من عملية جراحية في إبهام اليد اليمنى خضع لها مؤخرا. لكن مدربه الروماني رازفان لوشيسكو دفع به في منتصف الشوط الثاني، ليتمكن بعد ذلك بدقائق من تسجيل الوحيد من مجهود فردي.

وفي حين عبر الهلال إلى الدور نصف النهائي في مشاركته الأولى في البطولة، تواصلت عقدة الترجي مع المباراة الأولى في مونديال الأندية، والتي يخسرها للمرة الثالثة في مشاركته الثالثة.

ويلتقي الهلال في المباراة نصف النهائية الأولى الثلاثاء، فريق فلامنغو البرازيلي بطل مسابقة كوبا ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية، والذي يشرف عليه مدربه السابق البرتغالي جورجي جيزوس.

ويقام نصف النهائي الثاني الأربعاء بين ليفربول بطل أوروبا، والفائز من المباراة الثانية في ربع النهائي التي تقام لاحقا السبت، وتجمع بين السد القطري ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).