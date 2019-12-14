وقال زيدان في مؤتمر صحافي عشية مواجهة فالنسيا على ملعب "ميستايا": "لا أخاف أي شيء على الإطلاق، ولا أفكر في ذلك (الكلاسيكو) على الإطلاق".

ونقلت "فرانس برس" عن "زيزو" قوله "انشغالنا الوحيد هو بمباراة الغد (الأحد). الباقي، هو المستقبل القريب، ولكن في الوقت نفسه بعيد".

وأضاف المدرب الفرنسي "إذا فكرت في المباراة، فأنا مخطئ، مخطئ تمامًا! أهم مباراة يجب أن تكون دائمًا هي مباراتك المقبلة، دائما".

وتابع "أضع كل طاقتي في مباراة الغد (الأحد). لست مهتما بالتفكير في الأربعاء (اعتبارًا من اليوم السبت). الأحد الساعة 23:00 مساء (بالتوقيت المحلي، 22,00 ت غ)، سيبدأ الفريق كله في التركيز على المباراة (الكلاسيكو)، ولكن ليس قبل ذلك".

وأوضح زيدان أن مباراة فالنسيا ستكون "معقدة"، مضيفا "إنه فريق يلعب بشكل جيد، وحقق نتائج جيدة، وتأهل مؤخرا لثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا. يتعين علينا تقديم أفضل ما لدينا مثلما درجت العادة".

اختتم حديثه قائلاً: في تصنيف البطولة الإسبانية، يحتل نادي ريال مدريد المركز الأول خلف برشلونة في الصدارة: لكل منها 34 نقطة ، لكن بفوز واحد أقل لشعب مدريد

وكان من المقرر أن تقام المباراة بين قطبي الكرة الإسبانية على ملعب "كامب نو" في 26 أكتوبر الماضي، لكن مجموعات كاتالونية مؤيدة للانفصال دعت الى تظاهرة في برشلونة في اليوم ذاته للمباراة المرتقبة احتجاجا على سجن تسعة قياديين انفصاليين ما بين تسعة و13 عاماً بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017.