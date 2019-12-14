ويعد هذا الموسم جيدا حتى الآن لريال سوسيداد الذي يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني، مما يجعل إيمانول متفائلا بنتيجة إيجابية.

وتعليقا على المباراة التي تجمع فريقه مع برشلونة، قال إيمانول: "أعتقد أننا ندخل المباراة ونحن في وضع جيد".

وأضاف: "يترقب الجميع هذه المباراة المثيرة، مع بيع جميع التذاكر، وامتلاء الملعب عن آخره، وهذا يقول الكثير عن وضع الفريق حاليا، الأمر الذي يشعرني بالفخر".

وتابع: "أكثر ما يسعدني هو ما استطعنا أن نبثه في مشجعينا استنادا إلى طريقة لعبنا".

ونقل موقع صحيفة "ماركا الإسبانية عن إيمانويل قوله، إنه ورغم ذلك، فإن الحصول على نتيجة ضد برشلونة يعني الحفاظ بشكل عام على هدوء ميسي.

واعترف مدرب ريال سوسيداد بأنه ليس هناك الكثير الذي يمكن أن يفعله بشأن الأرجنتيني ميسي، وأوضح قائلا: "لا توجد وسيلة لإيقاف ميسي. لقد لعب ضد العديد من الفرق وضد الكثير من المدربين. الشيء الوحيد الذي نأمله هو ألا يكون يومه جيدا".

ومضى يقول: "بالنسبة لي، إنه أفضل لاعب في التاريخ، بلا شك. وإلى جانبه، هناك لاعبون ليسوا بمستواه، لكنهم قريبون من مستواه".