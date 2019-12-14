واعترف يورغن كلوب بالصعوبات التي واجهها المصري محمد صلاح أمام مرمى الخصم، مشيرا إلى أن هذه الصعوبات هي التي جعلت من هدفه أمام الفريق النمساوي، مثيرا على وجه الخصوص.

وأشاد المدرب الألماني، الذي مدد عقده في الأنفيلد الجمعة حتى العام 2024، بتحركات صلاح داخل الملعب التي تمكنه من أن يكون دائما حرا، وبفضلها يخلق الفرص، بحسب ما ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وكان ليفربول تمكن من الفوز على مضيفه ريد بول سالزبورغ بهدفين دون مقابل، وتصدر مجموعته وحجز مكانه في دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكرس كلوب الوقت الكافي لكيل المديح على صلاح بعد سلسلة من المباريات الصعبة التي خاضها النجم المصري، وقال المدرب الألماني: "كنت سعيدا حقا بهدفه بسبب الفرص الضائعة من قبل"، مشيرا إلى أنه توافرت العديد من الفرص الجيدة.

وأضاف كلوب في تصريحات صحفية: "إن الفرص الضائعة لا تظهر في الإحصائيات لأنه يحرز الأهداف طوال الوقت.. إنه في حالة جيدة، وهو دائما حر بسبب حركته.. لقد كان هدفا مذهلا لمحمد صلاح".

وكان محمد صلاح قد أحرز هدفا مذهلا أمام سالزبورغ بدور المجموعات ببطولة التشامبيونزليغ، من زاوية صعبة للغاية بعدما مر من حارس المرمى وسددها مباشرة في الشباك بقدمه اليمنى.

وسيلعب ليفربول، المتصدر حاليا، في المباراة المقبلة مع فريق واتفورد متذيل الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت.