تقدم التعاون بهدف البوروندي سيدريك أميسي (19)، ورد النصر بهدفي البرازيلي جوليانو دي باولا (31) وعبد الفتاح آدم (38).

ورفع النصر رصيده إلى 23 نقطة بفارق نقطتين عن الوحدة، فيما تراجع التعاون للمركز الخامس برصيد 19 نقطة بعد خسارة أولى إثر 4 انتصارات.

واندفع النصر للهجوم منذ بداية الشوط الأول بحثاً عن هدف مبكر، وصوب سلطان الغنام كرة قوية اعتلت العارضة بقليل (6)، اتبعه النيجيري أحمد موسى بتصويبة قوية تصدى لها الحارس البرازيلي كاسيو قبل أن يشتتها الدفاع عن منطقة الخطر (10).

وخلافا لمجريات اللعب، نجح التعاون في افتتاح التسجيل عندما استفاد أميسي من كرة فشل الحارس الأسترالي براد جونز في الإمساك بها (19).

وانطلق المغربي نور الدين أمرابط بكرة على الطرف الأيسر ولعبها عرضية لتجد دي باولا، الذي سددها قوية، تصدى لها الحارس كاسيو وعادت للبرازيلي فلعبها داخل المرمى (31).

ولاحت فرصة ثانية للنصر بعد دقيقة واحدة ولكن كاسيو تصدى لكرة أمرابط القوية وحولها لركنية (33).

وأضاف النصر الهدف الثاني بعدما لعب سلطان الغنام كرة عرضية عالجها آدم بتسديدة قوية داخل المرمى (38).

وفي الشوط الثاني كاد النصر يسجل هدفا ثالثا لولا القائم الذي تعاطف مع كاسيو عندما تصدى لرأسية آدم (58).

وأضاع أمرابط هدفا محققا عندما وضعه أحمد موسى في مواجهة المرمى قبل أن يصوب الكرة سهلة في يدي الحارس (68).

ووقف القائم مع النصر عندما تصدى لكرة هيلدون من الرأس الأخضر قبل أن تعود ويمسكها الحارس ببراعة (80).

وأكمل التعاون المباراة بـ10 لاعبين بعدما طرد مدالله العليان لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية (83).

وتهيأت فرصة للنصر لحسم المباراة ولكن رأسية فراس البريكان مرت بجوار القائم (87).

وكاد التعاون ينهي المباراة متعادلا في الوقت البدل عن ضائع ولكن حارس النصر تجلى وتصدى للكرة ببراعة.

وقاد البرازيلي روجيريو كوتينيو، فريقه الاتفاق للفوز على ضيفه الفتح بهدف دون مقابل سجله في الدقيقة 87 على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وصعد الاتفاق إلى المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة، بينما بقي الفتح في المركز الخامس عشر قبل الأخير برصيد 5 نقاط.