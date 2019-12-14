ومع غياب زميله المدافع جويل ماتيب بسبب إصابة في ركبته، قال كلوب إن فريقه يملك مدافعين اثنين فقط هما فيرجيل فان دايك وجو غوميز سيشاركان أمام متذيل الترتيب، السبت.

وأوضح المدرب الألماني "لوفرين سيغيب عن مباراة واتفورد بسبب مشكلة عضلية تبدو أكثر خطورة من إصابته الأخيرة. لا يمكن تحديد موعد عودته للملاعب. نعاني من مشاكل".

وأضاف "وجود مدافعين فقط في مركز قلب الدفاع أمر يدعو للقلق رغم أنها ليست المرة الأولى التي نتعرض فيها لهذا الموقف. العام الماضي لعب فابينيو في إحدى المباريات كقلب دفاع لكن لسوء الحظ هو أيضا مصاب".

وفي وقت سابق، أعلن ليفربول توقيع كلوب على عقد يمدد فترة بقائه في أنفيلد حتى عام 2024 لتصبح أطول فترة يقضيها كمدرب لأحد الأندية، حيث قضى 7 سنوات مع كل من ماينتس وبروسيا دورتموند.