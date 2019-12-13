وجدد غوارديولا (48 عاما)، الذي انضم إلى رأس الجهاز الفني لسيتي عام 2016، عقده مع النادي العام الماضي حتى 2021، إلا أن بعض التقارير أشارت إلى أن العقد تضمن بندا يسمح له بمغادرة ملعب الاتحاد قبل 12 شهرا من انتهائه.

وجدد مدرب برشلونة الأسبق النفي الجمعة، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الخاص باللقاء أمام مضيفه أرسنال في قمة المرحلة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد، قائلا: "كلا، هذا ليس صحيحا. لقد تحدثت منذ أسابيع قليلة عن نواياي مع النادي".

وقد أثيرت التكهنات حيال مستقبل غوارديولا بعد ابتعاد سيتي عن ليفربول المتصدر بفارق 14 نقطة في المركز الثالث، وخلف ليستر سيتي الثاني بست نقاط.

ورغم هذا الفارق الكبير، كرر الإسباني عدم رغبته بالتعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأكد مدرب بايرن ميونيخ الألماني السابق: "سننهي الموسم مع اللاعبين الذين بدأنا معهم (...) سننظر (للاعبين جدد) في الصيف".

وكشف غوارديولا أنه من المستبعد مشاركة المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، والمدافع جون ستونز، في المباراة أمام "المدفعجية" على ملعب الإمارات، بسبب معاناتهما من إصابة، كما أن مشاركة الإسباني دافيد سيلفا ليست مؤكدة.

وقال الدولي الإسباني السابق: "يعاني (ستونز) من إصابة في العضل، لا أدري إلى متى. أما (أغويرو) فلم يتمرن بعد مع الفريق".

وأردف أن سيلفا "لم يتمرن أمس واليوم، لكن سنرى ما سيحصل غدا. لقد كانت ركلة مؤلمة في الساق".