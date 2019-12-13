وجاء الإعلان في صفقة انتقال حر بعدما قام "كهربا" بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام.

وذكر موقع النادي الأهلي، أن الصفقة تأتي في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.

وسدد كهربا مبلغ 400 ألف يورو قيمة الشرط الجزائي في تعاقده مع ناديه البرتغالي، ليصبح حرا قبل أن ينضم لصفوف الأهلي.