وأوضح بليغريني، الذي يتعرض لضغوط كبيرة، أنه ربما لا يكون في منصبه إذا فشل فريقه وست هام في الفوز على ساوثامبتون غدا السبت.

وقال بليغريني، في مؤتمر صحفي قبل المباراة "ما أريده حقا هو الفوز بالمباراة لكن ربما لا أكون في منصبي يوم الاثنين"، مشيرا إلى أنه حضر إلى النادي اللندني من أجل محاولة تغيير طريقة لعب وست هام.

وأوضح قائلا "قلت من البداية إني حضرت إلى هنا.. لمحاولة أن يلعب وست هام بأسلوب مختلف عن باقي المواسم وليس مجرد محاولة الهروب من الهبوط.. هذا الموقف ليس هدفي. وفي ظل عدم تحقيق ذلك فأنا غير سعيد بكل تأكيد"، وفقا لما ذكرته رويترز.

وذكرت تقارير بريطانية أن بليغريني، البالغ من العمر 66 عاما، كان على وشك الإقالة بعد الهزيمة أمام جاره أرسنال يوم الاثنين، على أرضه، بهدف مقابل ثلاثة أهداف.

ويحتل الفريق اللندني حاليا المركز 16 برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ساوثامبتون، الذي يحتل المركز 18 ويتمركز في منطقة الهبوط.

وكان وست هام قد حصد 5 نقاط من آخر 10 مباريات، ويبدو المدرب التشيلي، مدرب فريق مانشستر سيتي السابق، والذي حاز معه على لقب بطولة الدوري الإنجليزي، مرشحا لفقدان منصبه، وفقا لمكاتب المراهنات، وقبل رالف هازنهوتل مدرب ساوثامبتون.