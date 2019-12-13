وكان راكيتيتش قد عبّر في أكثر من مناسبة عن "شكوك" تتعلق باستمراريته مع النادي "الكتالوني"، وذلك بعدما غاب على نحو متكرر من حسابات المدرب إرنستو فالفيردي في بداية الموسم.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن راكيتيتش قرر البقاء مع ناديه حتى نهاية الموسم على الأقل، وذلك بعدما منحه فالفيردي الفرصة للعب في مباريات حاسمة.

ولعب راكيتيتش في 4 لقاءات متتالية جمعت برشلونة بكل من بوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد وريال مايوركا وإنتر.

جدير بالذكر أن اللاعب تلقى بعض العروض من جانب عدد من أندية النخبة الأوروبية أمثال يوفنتوس وإنتر ومانشستر يونايتد.