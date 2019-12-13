وفي ليلة جيدة للأندية الإنجليزية فاز ولفرهامبتون واندرارز4-صفر على بشيكتاش التركي في المجموعة 11، فيما حول أرسنال تأخره بهدفين إلى تعادل 2-2 مع مستضيفه ستاندارد لييج ليتصدر مجموعته أمام إينتراخت فرانكفورت.

وبعد شوط أول بدون أهداف قدم يونايتد أداء قويا وافتتح التسجيل عبر آشلي يانغ قبل أن يضيف غرينوود هدفين وفيما بينهما هز خوان ماتا الشباك من ركلة جزاء.

وضمن مانشستر يونايتد صدارة المجموعة 12 وعلى الرغم من الهزيمة تأهل الفريق الهولندي بعد احتلال المركز الثاني متقدما بنقطة واحدة على بارتيزان بلغراد الذي انتصر 4-1 على أستانة.

وجاءت مفاجأة الليلة في المجموعة العاشرة عندما هز كريفيلي الشباك بهدف الفوز 2-1 في الدقيقة 90 في مرمى بروسيا مونشنغلادباخ ليمنح الفريق التركي صدارة المجموعة متقدما على روما الذي تعادل2-2 مع ضيفه فولفسبرغر النمساوي.

واحتل ولفرهامبتون المركز الثاني المجموعة 11 بفضل ثلاثية ديوغو غوتا في مرمى بشيتطاش متأخرا بنقطة واحدة عن براغا المتصدر، الذي تغلب 4-2 على سلوفان براتيسلافا.

وفي وقت سابق تأخر أرسنال بهدفين في الشوط الثاني من تسديدتين غيرت اتجاههما عبر صامويل باستيان وسليم أملاح، لكن الفريق الإنجليزي انتفض بثنائية ألكسندر لاكازيت والمهاجم الشاب بوكايو ساكا.

وبدا أن أينتراخت فرانكفورت في طريقه لتصدر المجموعة السادسة قبل أن تهتز شباكه بهدفين متأخرين ليخسر 3-2 أمام متذيل الترتيب فيتوريا جيمارايش ليمنح الصدارة لأرسنال برصيد 11 نقطة، بينما احتل الفريق الألماني المركز الثاني بتسع نقاط.

وحسم مالمو السويدي مباراة قمة اسكندنافية أمام كوبنهاغن ليتصدر المجموعة الثانية على حساب منافسه الدنماركي بعد فوزه 1-صفر خارج أرضه بينما تعادل دينامو كييف الأوكراني 1-1 مع ضيفه لوجانو متذيل الترتيب ليودعا البطولة.

وودع لاتسيو الإيطالي البطولة بعد خسارته 2-صفر خارج أرضه أمام ستاد رين الفرنسي متذيل ترتيب المجموعة الخامسة، فيما خطف كلوج الروماني بطاقة التأهل إلى دور 32 بالفوز 2-صفر على سيلتيك الاسكتلندي المتصدر.

واكتفى رينجرز بالمركز الثاني في المجموعة السابعة بعدما سجل بورنا باريشيتش هدفا بالخطأ في مرماه ليمنح يانغ بويز التعادل 1-1 باستاد إيبروكس فيما تصدر بورتو المجموعة بتغلبه 3-2 على فينوورد.

وتصدر لاسك النمساوي المجموعة الرابعة بفضل فوزه 2-صفر على ضيفه سبورتنغ لشبونة الذي طُرد حارسه رينان ريبيرو بعد تسببه في ركلة جزاء في الدقيقة 35 ليكتفي الفريق البرتغالي بالمركز الثاني.

وفي سويسرا سجل بازل هدفين بواقع هدف في كل شوط ليتقنص فوزا مريحا 2-صفر على طرابزون سبور التركي وصدارة المجموعة الثالثة ويتأهل بصحبة خيتافي الإسباني الذي تغلب 3-صفر على 10 لاعبين من كراسنودار الروسي.

وسينضم أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة في دور 32 إلى 8 فرق احتلت المركز الثالث بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.