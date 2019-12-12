وأشارت صحيفة "روهر ناخريشتن" الألمانية، الخميس، إلى أن اللاعب صاحب الـ19 عاما الذي سجل 8 أهداف في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، شوهد الأربعاء في مطار دورتموند، حيث استقبله موظف في النادي الأصفر.

وربما تأتي هذه الخطوة تمهيدا لانتقال محتمل في الفترة الشتوية المقبلة.

وبعمر 19 عاما، أصبح هالاند ثالث أصغر لاعب يسجل ثلاثية (ضد غنك البلجيكي) في المسابقة القارية الأولى، بعد الإسباني راؤول غونزاليس والإنجليزي واين روني.

وأشارت "سكاي سبورتس" إلى أن صاحب 28 هدفا في 22 مباراة في مختلف المسابقات، زار أيضا لايبزيغ النادي الشقيق لسالزبورغ، الذي يقدم موسما رائعا محليا وعلى الساحة القارية، حيث تأهل للمرة الأولى إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وأصبح هالاند أيضا أول لاعب أقل من 20 عاما يسجل في أول 5 مباريات له في دوري أبطال أوروبا.

ويبحث دورتموند عن هداف يدعم الإسباني باكو ألكاسير، الذي يقدم مستويات متقلبة منذ مطلع الموسم.

وتقدر قيمة انتقال هالاند بـ20 مليون يورو بحسب بند جزائي في عقده.