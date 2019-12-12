ويحل برشلونة ضيفا على ريال سوسيداد السبت، فيما يزور ريال مدريد الأحد مدينة فالنسيا المتوسطية، لمقارعة فريقها، ضمن المرحلة السابعة عشرة من "لا ليغا".

ويتساوى "البلاوغرانا" و"المرينغي" بعدد النقاط، ولكل منهما 34 نقطة، مع أفضلية للأول بفارق الأهداف، علما أن مباراة "الكلاسيكو" المؤجلة التي تجمع بينهما ستقام الأربعاء المقبل.

ويدخل برشلونة مباراته مع ريال سوسيداد (الرابع برصيد 27 نقطة)، بعد خوضه مواجهة صعبة الثلاثاء في سان سيرو، انتهت بفوزه 2-1 وإقصاء إنتر ميلانو، متصدر الدوري الإيطالي، من دوري أبطال أوروبا، بفريق جله من الاحتياطيين.

وفضل المدرب إرنستو فالفيردي إراحة كل من نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي والحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيغن وسيرجيو بوسكيتس والكرواتي إيفان راكيتيتش.

ويأبى الفريق الكتالوني تعرضه لأي نكسة قبل المواجهة المرتقبة مع غريمه التقليدي في "كامب نو" الأربعاء.

في المقابل لم تكن مباراة ريال مدريد أمام مضيفه كلوب بروج البلجيكي في المسابقة الأوروبية الأربعاء أسهل بكثير، رغم فوزه 3-1، بتشكيلة خلت من الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والويلزي غاريث بيل والمدافعين دانيال كارفاخال وناتشو.

ويطمح الفريق الملكي بدوره إلى العودة من رحلته الساحلية وفي جعبته النقاط الثلاث، لكن مضيفه فالنسيا (الثامن برصيد 26 نقطة) لن يكون لقمة سائغة، لاسيما بعدما خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 لدوري الأبطال، من فك "الأسد الهولندي" أياكس أمستردام، بالفوز عليه بهدف دون مقابل في عرينه يوهان كرويف أرينا.