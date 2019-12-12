ودخل عدد من المشجعين لأرض الملعب، بعد نهاية مباراة باير ليفركوزن الألماني ويوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء، بغية لقاء نجمهم المفضل رونالدو.

وأثناء تبادل رونالدو التحية مع لاعبي ليفركوزن، دخل مشجع أرضية الملعب، وجذب النجم البرتغالي بقوة لالتقاط الصور معه، قبل تدخل رجال الأمن الألمان.

وعادة ما يرحب رونالدو بمقتحمي الملاعب الذين يريدون التصور معه خلال المباريات، حتى في وجه رجال الأمن، لكن هداف يوفنتوس لم يتمالك نفسه وقاوم المشجع "العنيف"، قبل أن يبدأ بالصراخ عليه.

وقالت صحيفة "مترو" البريطانية إن رونالدو تفاجأ بهجوم المشجع، وصرخ قائلا: "هل أنت مجنون؟".

وأظهر فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي الحارس المخضرم وزميله في يوفنتوس جانلويجي بوفون، وهو يحاول تهدئة رونالدو، الذي استفزه التدخل العنيف للمشجع.

وتوقفت مباراة ليفركوزن ويوفنتوس أكثر من مرة، بسبب اقتحام مشجعين للملعب من أجل تحية الهداف البرتغالي.

وسجل رونالدو الهدف الأول في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-0 لليوفي، التي أكدت صدارة النادي الإيطالي للمجموعة الرابعة بدوري الأبطال وتأهله لدور الـ16.