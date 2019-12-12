وبلغ ليفربول الأدوار الإقصائية كمتصدر لمجموعته، بعد تغلبه 2-0 على مستضيفه سالزبرغ النمساوي، الثلاثاء، وتنتظره مواجهة فريق من بين ريال مدريد وأتليتيكو مدريد الإسبانيين وبوروسيا دورتموند الألماني وأتالانتا الإيطالي وأولمبيك ليون الفرنسي.

وتأهل فريق المدرب يورغن كلوب إلى المباراة النهائية في النسختين السابقتين، ونال اللقب الموسم الماضي بعد تغلبه على مواطنه توتنهام هوتسبير ليحرز أول بطولة مع المدرب الألماني.

وقال روبرتسون قائد منتخب إسكتلندا: "نحظى باحترام المنافسين في هذه البطولة. لا أحد يرغب في مواجهتنا بعد الذي فعلناه في آخر عامين. الأجواء التي صنعناها والفريق الذي بلغ النهائي مرتين على التوالي وخسر مرة وفاز في أخرى".

وأضاف: "ربما في أول موسم بلغنا فيه النهائي لم نحصل على الاحترام الذي نستحقه. الآن الجميع يحترمنا في أوروبا. لا أحد يرغب في مواجهتنا".

وتقام القرعة في نيون بسويسرا يوم الاثنين المقبل.

وقال روبرتسون: "سننتظر للتعرف على المنافس المقبل. ندرك أن الأمور ستكون صعبة بغض النظر عن اسمه، لكننا نتطلع لهذا التحدي رغبة في التقدم في البطولة. نعلم أننا الأبطال ويرغب الجميع في الفوز علينا".