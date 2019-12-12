وسجل كل من مبابي ونيمار هدفا وصنعا هدفين لصالح بطل فرنسا، الذي ضمن الصدارة بالفعل في وقت سابق، وأنهى المجموعة برصيد 16 نقطة بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد بطل أوروبا 13 مرة الذي هزم كلوب بروج 3-1 خارج أرضه.

وخرج الفريق التركي، الذي استقبل أهدافا أيضا من بابلو سارابيا وماورو إيكاردي وإدينسون كافاني، من كل المنافسات القارية بعد تذيل الترتيب بنقطتين فقط.

ووقعت اشتباكات بين مشجعي الفريقين قبل وقت قصير على انطلاق المباراة خارج استاد بارك دي برنس وقال مصدر بالشرطة إنه تم نقل مشجع إلى المستشفى بعد إصابة بسيطة.