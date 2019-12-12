ورفع بايرن رصيده إلى 18 نقطة في المجموعة الثانية بثلاثة انتصارات ذهابا وإيابا على كل من توتنهام والنجم الأحمر الصربي وأولمبياكوس اليوناني.

ورفع بايرن الذي كان ضامنا صدارة المجموعة وتأهله رفقة الفريق الإنجليزي، رصيده إلى 18 نقطة مقابل 10 لتوتنهام و4 لأولمبياكوس الذي خطف المركز الثالث والتأهل إلى مسابقة "يوروبا ليغ" بفوز قاتل على ضيفه النجم الأحمر الصربي 1-صفر.

وكان بايرن أقال مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش وعين بدلا منه مساعده هانزي فليك الذي حقق بداية طيبة، قبل أن تتدهور نتائجه في الدوري في آخر مرحلتين. أما توتنهام فأقال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لتراجع نتائجه واستقدم البرتغالي جوزيه مورينيو الذي حقق معه بداية طيبة.

وافتتح الفريق البافاري الذي أراح هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، التسجيل عبر الفرنسي كينغسلي كومان (14)، قبل خروج اللاعب الدولي المنحوس مع الإصابات في الدقيقة 25 لالتواء في ركبته اليسرى من دون الاحتكاك مع أي منافس.

وعادل الفريق اللندني عبر اليافع راين سيسينيون (20)، لكن صاحب الأرض استعاد التقدم عن طريق توماس مولر (45).

وفي الثاني، عزز البرازيلي فيليبي كوتينيو المعار من برشلونة الإسباني التقدم بهدف ثالث (64).

وفي المجموعة عينها، خطف أولمبياكوس اليوناني المركز الثالث المؤهل إلى "يوروبا ليغ" في اللحظات الأخيرة من مواجهة ضيفه النجم الأحمر الصربي بهدف الدولي المغربي يوسف العربي من ركلة جزاء (87).