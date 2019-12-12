وعاد أتالانتا من بعيد وحجز بطاقته إلى ثمن النهائي، بفوزه الثمين على مضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني 3-صفر، الأربعاء، في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة من دور المجموعات.

وسجل البلجيكي تيموثي كاستاني (66) والكرواتي ماريو باساليتش (80) والألماني روبن غوسنس (90+4) أهداف الفريق الإيطالي، الذي انتزع وصافة المجموعة من شاختار مستغلا خسارة دينامو زغرب الكرواتي أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي 1-4 في زغرب.

ودخل أتالانتا الجولة الأخيرة وهو في المركز الأخير برصيد 4 نقاط، وخرج منها ثانيا برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة أمام شاختار دانييتسك ونقطتين أمام دينامو زغرب.