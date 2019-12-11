وسجل أهداف الأهلي رمضان صبحي، والبديلان المغربي وليد أزارو وأحمد الشيخ، ليتجرع وادي دجلة الهزيمة الرابعة في المسابقة، مع 3 تعادلات من دون تحقيق أي انتصار.

وأقيم اللقاء في المرحلة السابعة، علما أن الأهلي لم يخض سوى 5 لقاءات فقط حقق فيها 5 انتصارات.

وانتظر الأهلي حتى الدقيقة 53 لتسجيل هدفه الأول عبر صبحي لاعب منتخب مصر، الذي راوغ مدافع دجلة وسدد بيسراه.

ثم عزز أزارو تقدم الفريق الأحمر في الدقيقة 72 بهدف في الشباك الخالية، بعد تمريرة زميله حسين الشحات.

وقبل النهاية بثوان أضاف الشيخ ثالث أهداف الأهلي بطريقة مماثلة، من صناعة عمرو السولية.

وتقام الخميس مباراة مرتقبة بين الزمالك صاحب المركز الخامس بـ10 نقاط من 5 مباريات، وبيراميدز الرابع بـ12 نقطة من 6 لقاءات.