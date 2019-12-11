وسيحل المدرب البالغ عمره 41 عاما بديلا لمواطنه كارلو أنشيلوتي، مدرب غاتوسو السابق، الذي أقيل الثلاثاء بعد ساعات من فوز نابولي 4-صفر على غنك البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، ليتأهل لدور الـ16.

وقال نابولي، وصيف بطل الدوري الايطالي 3 مرات في آخر 4 مواسم لكنه يحتل المركز السابع حاليا، عبر "تويتر": "مرحبا غاتوسو" مع نشر صورة للمدرب الجديد.

وخاض غاتوسو، لاعب ميلان السابق الفائز بكأس العالم 2006، تجربة واحدة فقط في التدريب بدوري الدرجة الأولى الإيطالي، عندما تولى تدريب ميلان في نوفمبر 2017 وتركه في نهاية الموسم الماضي.

كما درب غاتوسو في السابق سيون السويسري وأوفي كريت اليوناني وبيزا في الدرجة الثالثة في إيطاليا، وقاده للصعود لدرجة أعلى.