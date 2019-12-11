وأوضح الاتحاد الإفريقي على موقعه الرسمي، أن القرعة ستشهد مشاركة 40 منتخبا، بينها 14 ستتأهل عن الدور التمهيدي، لتنضم إلى المنتخبات الـ26 الأفضل تصنيفا.

وأضاف أن المنتخبات الـ40 ستوزع على 10 مجموعات من 4 منتخبات، وسيتحدد تصنيفها وفقا للتصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي (فيفا) في نهاية ديسمبر الجاري.

وتابع أن المنتخبات العشرة التي ستحتل صدارة المجموعات ستلتقي فيما بينها ذهابا وإيابا في نوفمبر 2021، لتتأهل منها 5 منتخبات لمونديال قطر المقرر لأول مرة في فصل الشتاء، خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

ولفت الكاف إلى أن التصفيات ستبدأ في مارس 2020، وتنتهي في أكتوبر 2021.