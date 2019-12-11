وبعد تعادل ليون على أرضه بنتيجة 2-2 مع لايبزغ الألماني، الثلاثاء، وتأهله للأدوار الإقصائية الأوروبية، نزل واحد من جماهير الفريق الفرنسي لأرض الملعب رافعا لافتة أثارت غضب قائد الفريق ديباي.

وحمل المشجع لافتة عليها صورة كبيرة لحمار مع كلمة "مارسيلو"، وهو المدافع البرازيلي في صفوف ليون، في استهزاء باللاعب الذي عانى تذبذب المستوى هذا الموسم.

واستفزت هذه اللافتة ديباي كثيرا، فتوجه اللاعب الدولي راكضا للمشجع بغية تمزيق اللافتة وربما الاشتباك معه، لكن تجمع العشرات من رجال الأمن واللاعبين حال دون تفاقم الأمر.

وأشاد بعض من جماهير كرة القدم بتصرف ديباي "النبيل" الذي حاول من خلاله الدفاع عن زميله، بينما اعتبره البعض "متهورا" لأنه أدخل نفسه في شجار مع الجماهير.

وينتظر ليون قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الذي قد يعاقب ديباي بسبب تصرفه، مما قد يحرمه من مباراة الفريق المهمة بدور الـ16.

وكان لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق قد سجل هدف التعادل لفريقه في مرمى لايبزغ في الدقيقة 81، لينقذ ليون من الخروج ويؤهله لدور الـ16 من دوري الأبطال.