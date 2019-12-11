وتنتظر النادي الملكي قرعة "كارثية" في الدور المقبل، حيث تشمل الاحتمالات 4 من أكبر الأندية في أوروبا، مما سيشكل تحديا كبيرا لكتيبة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

وضمن ريال مدريد تأهله بالمركز الثاني للأدوار الإقصائية، بعد تعادله بنتيجة 2-2 في الجولة الخامسة مع باريس سان جرمان الفرنسي، الذي ضمن صدارة المجموعة الأولى.

وسيعني وقوع "الميرينغي" بالمركز الثاني في المجموعة، أنه سيواجه أحد الفرق الكبرى في البطولة، التي احتلت المركز الأول، مما يعني احتمال وقوع سيناريو "كارثي" الدور المقبل.

وضمن ريال مدريد عدم مواجهة باريس سان جرمان الفرنسي، لأنهما كانا معا في المجموعة، بالإضافة لبرشلونة وفالنسيا الإسبانيين، بسبب قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) التي تمنع مواجهات الأندية من بلد واحد في دور الـ16.

وتبقى أمام "الملكي" 5 احتمالات، وهي حامل اللقب ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيان، ويوفنتوس الإيطالي، وبايرن ميونيخ ولايبزغ الألمانيين.

ومن الاحتمالات التي يفضل "لوس بلانكوس" تجنبها، مواجهة يوفنتوس ونجم ريال مدريد السابق كريستيانو رونالدو، حيث ضمن المركز الأول وأصبح من الأندية المرشحة لمواجهة فريق العاصمة الإسبانية في دور الـ16.

وقد تضع القرعة النادي الإسباني بمواجهة يوفنتوس، لتمثل أول زيارة لرونالدو إلى ناديه القديم، منذ انتقاله "للسيدة العجوز" في صيف 2018.

أما الاحتمالات الأخرى، فلا تقل صعوبة عن احتمال مواجهة اليوفي، حيث قد تضع القرعة "الملكي" في مواجهة أمام بايرن ميونيخ الألماني، الذي يمتلك أفضل هجوم في البطولة برصيد 21 هدفا، قبل خوضه المباراة الأخيرة.

كما قد يواجه ريال مدريد أحد قطبي كرة القدم الإنجليزية، مانشستر سيتي أو ليفربول، اللذان سيشكلان تحديا حقيقيا لكتيبة زين الدين زيدان.

أما الخيار الأسهل للريال، فسيكون مواجهة متصدر المجموعة السابعة، وهو لايبزغ الذي يمتلك خبرة محدودة في المسابقة القارية.