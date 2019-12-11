وأظهر الفيديو دي يونغ وهو يتابع نتائج الجولة، من على شاشة ملعب سان سيرو، حيث انتصر برشلونة على إنتر ميلانو بنتيجة 2-1، مساء الثلاثاء.

وظهرت علامات الاستياء على وجه دي يونغ، بعد اكتشافه خروج ناديه السابق أياكس أمستردام من البطولة، بعد تعرضه لهزيمة مفاجئة على يد فالنسيا الإسباني.

وكشف الفيديو تعلق النجم الهولندي الشاب بناديه "الأم" أياكس، الذي وصل معه لنصف نهائي البطولة الموسم الماضي، قبل أن ينتقل لصفوف برشلونة الصيف الماضي.

ولم يستطع دي يونغ مشاركة زملائه بالاحتفال بالانتصار المقنع على متصدر الدوري الإيطالي، وبدا مشتتا بهزيمة أياكس الصادمة.

وأظهرت الشاشة الرئيسية بملعب سان سيرو نتيجة جميع مباريات الجولة الأخيرة، فور انتهائها.