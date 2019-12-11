وقال النادي في بيان "قرر نابولي إقالة كارلو أنشيلوتي من منصب المدرب الأول للفريق".

وأضاف "تبقى قائمة علاقة الصداقة والتقدير والاحترام المتبادل بين النادي ورئيسه أوريليو دي لورينتيس وكارلو أنشيلوتي".

وأنهى نابولي سلسلة من تسع مباريات دون انتصار في جميع المسابقات بعد أن قاده ميليك لفوز كبير على ضيفه جنك في مباراة كانت الخاتمة لأنشيلوتي.

وكانت قد ذكرت وسائل اعلام ايطالية قبل اللقاء أن أنشيلوتي سيقال من منصبه بغض النظر عن النتيجة وسيخلفه جينارو جاتوسو مدرب ميلان السابق.

وقال أنشيلوتي، مدرب تشيلسي وميلان وريال مدريد وبايرن ميونيخ السابق، بعد اللقاء إنه سيجتمع مع مالك ورئيس النادي أوريليو دي لورنتيس الأربعاء.

وقاد أنشيلوتي نابولي لاحتلال المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الايطالي في الموسم الماضي لكنه تراجع هذا الموسم وتوترت الأجواء بعد أن أمر دي لورنتيس اللاعبين بدخول معسكر مغلق لمدة أسبوع.

وعاش مارتن فاندفورت حارس جنك، الذي أصبح أصغر حارس يشارك في دوري الأبطال إذ يبلغ 17 عاما و287 يوما، كابوسا بعد أن ارتكب خطأ فادحا تحت الضغط ليسمح للبولندي ميليك بالتسجيل في الدقيقة الثالثة.

وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 26 بتسديدة قوية ثم أكمل الثلاثية من ركلة جزاء في الدقيقة 38.

وسجل دريس ميرتنز، في مباراته 300 مع نابولي، الهدف الأخير من علامة الجزاء قبل ربع ساعة على نهاية اللقاء.