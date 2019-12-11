وتصدر فالنسيا ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة متساويا مع وصيفه تشلسي، فيما تراجع أياكس للمركز الثالث وانتقل للمشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ". أما ليل فتذيل الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام، فاجأ فالنسيا مضيفه بافتتاح التسجيل بفضل تمريرة في العمق من فيران توريس إلى المهاجم رودريغو مورينو الذي لم يكن أمامه سوى خداع الحارس الكاميروني أندري أونانا بتسديدة بيمناه (24).

وثأر فالنسيا الذي خسر ذهابا على أرضه أمام أياكس بثلاثية نظيفة، من مضيفه الذي كان يحتاج إلى التعادل للتأهل.

وعلى ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن، افتتح تشلسي التسجيل أمام ضيفه ليل بعد لعبة مشتركة واختراق داخل المنطقة للبرازيلي وليان وتمريرة أرضية، حولها المهاجم الشاب تامي أبراهام (22 عاما) بكعب قدمه داخل الشباك (19)، مسجلا هدفه الثاني هذا الموسم في المسابقة القارية.

ووجد تشلسي نفسه في مقعد المتأهل بعدما نجح في تسجيل الهدف الثاني عبر رأسية قوية لمدافعه الإسباني سيزار إسبيليكويتا إثر ركلة ركنية (35).

وقلص ليل الفارق عبر المهاجم المخضرم لوا ريمي بعد تسديدة بيسراه اصطدمت بالعارضة وخدعت الحارس الإسباني كيبا إريسابالاغا (78).

وجدد النادي اللندني فوزه على ليل الذي خسر ذهابا بين جمهوره 1-2.