أصيب ستونز في المباراة التي خسرها سيتي 2-1 أمام منافسه الشرس مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز السبت.

أعلن مدرب سيتي بيب غوارديولا تشخيص الإصابة الثلاثاء، قبل يوم واحد من لعب الفريق مع دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا. تأهل سيتي بالفعل لمرحلة التصفيات.

سيتي لديه عجز في مركز الدفاع، حيث غادر الكابتن فينسنت كومباني منذ فترة طويلة في خلال فترة توقف، ولم يتم استبداله، بينما أصيب إيمريك لابورت بإصابة خطيرة في الركبة في بداية الموسم.

يلعب غوارديولا بفرناندينيو لاعب خط وسط في مركز الظهير.

مع خروج ستونز، يعتبر نيكولاس أوتاميندي اللاعب الوحيد الآخر الوحيد المتاح لمشاركة فرناندينيو لمدة شهر حافل، حيث يلعب سيتي في ثلاث مسابقات: دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، وربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.