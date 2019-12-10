والتقى الفريقان في الجولة السادسة الأخيرة في المجموعة الخامسة، في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبعد 57 دقيقة شهدت خطورة بالغة على مرمى الضيوف، نجح نابي كيتا في تسجيل الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 57 من ضربة رأس، بعد مجهود كبير من نجم اللقاء ساديو ماني.

وبعدها بدقيقة، راوغ صلاح حارس مرمى سالزبرغ من الجهة اليمنى، وسدد بيمناه من زاوية ضيقة للغاية لتتهادى كرته إلى الشباك، معلنة عن الهدف الثاني لليفربول.

وكان المهاجم المصري قد أضاع قبل هدفه عدة فرص مؤكدة للتسجيل، وبدا أنه ليس في حالته المعتادة.

وفي لقاء آخر بالمجموعة ذاتها، حقق نابولي الإيطالي فوزا سهلا على ضيفه غينك البلجيكي برباعية نظيفة، ليلحق بليفربول إلى دور الـ16.

وبعد اختتام مباريات المجموعة الخامسة، تصدر ليفربول الترتيب برصيد 13 نقطة، فيما جاء نابولي ثانيا بـ12 نقطة، وودع كل من سالزبرغ (7 نقاط) وغينك (نقطة وحيدة).