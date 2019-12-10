وخلال تولي يورغن كلوب مهمة تدريب بوروسيا دورتموند، فوت الفرصة لضم ساديو ماني إلى الفريق، إلا أنه الآن اعترف بـ"الخطأ" الذي ارتكبه حينها، وذلك بعد سطوع نجم اللاعب السنغالي في ليفربول، وإحرازه عددا كبيرا من الأهداف.

وقال كلوب: "كان مجرد تقييم خاطئ من جانبي. اعتقدت في ذلك الوقت أنه كان هناك الكثير من الضغط على دورتموند، وكان يجب أن تكون عملية الانتقال صحيحة تماما".

وتابع: "ليس هذا هو القرار الخاطئ الوحيد الذي اتخذته، لكنني تمكنت من تصحيحه بعد بضع سنوات"، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبالفعل، بعد وصوله إلى أنفيلد لتدريب ليفربول، عمل كلوب على الحصول على ماني وضمه إلى الفريق من نادي ساوثمبتون عام 2016، بـ34 مليون جنيه إسترليني.

وأثبت ماني بجدارة أنه من أفضل المهاجمين في الدوري الإنجليزي، وهو أحرز هذا الموسم 9 أهداف في 15 لقاء بالدوري، وهدفين في دوري أبطال أوروبا.