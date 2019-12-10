وسيواجه سالزبورغ ضيفه ليفربول حامل اللقب، مساء الثلاثاء، وسيتأهل لدور الـ16 في حال انتصاره على "الريدز"، الذي يحتاج نقطة واحدة من اللقاء ليؤكد تأهله إلى دور خروج المغلوب.

ويدين سالزبورغ هذا الموسم كثيرا لهدافه النرويجي الشاب، الذي سجل 8 أهداف في دوري الأبطال، و27 هدفا في 19 مباراة بجميع المباريات هذا الموسم.

وخلال مقابلة تلفزيونية سريعة خارج ملعب النادي قبل يوم من الموقعة، أظهر هالاند (019 عاما) ثقة كبيرة جدا، وتوقع أن يسحق ناديه ليفربول بثلاثية.

وقال هالاند: "أتوقع أن تنتهي 3-1 لسالزبورغ. وسأسجل جميع الأهداف الثلاثة".

واختلفت ردود الفعل حول تصريحات هالاند، حيث اعتبرها البعض "عقلية الأبطال"، بينما أبدى آخرون امتعاضهم من غرور الهداف المتألق.

وكتب أحد المشجعين على موقع تويتر: "أنه يملك عقلية لاعبي النخبة. لم لا وهو من بين أفضل الهدافين في أوروبا حاليا".

وكتب مشجع لليفربول: "حديثك سينتهي بالدموع. أنت متجه لليوروبا ليغ يا صديقي"، في إشارة لخروج سالزبورغ من دوري الأبطال.

وعانى ليفربول كثيرا أمام سالزبورغ في لقاء الذهاب، حيث انتصر عليه بنتيجة 4-3 في "أنفيلد"، مما يعني أن سالزبورغ سيحتاج للانتصار بأي نتيجة، عدا 5-4، للتأهل.

وأصبح هالاند الشهر الماضي أول مراهق في تاريخ البطولة الأوروبية يسجل 5 أهداف في 5 مباريات متتالية، كما يحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي البطولة هذا الموسم، خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي (10 أهداف)، متفوقا على نجوم اللعبة مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.