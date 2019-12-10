وضمنت 8 أندية تأهلها رسميا لدور الـ16 من البطولة، هي باريس سان جرمان الفرنسي، وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان، وبايرن ميونيخ وريد بول لايبزيغ الألمانيان، وتوتنهام ومانشستر سيتي الإنجليزيان، ويوفنتوس الإيطالي.

وستحدد الجولة الأخيرة من البطولة هوية الأندية الـ8 التي سترافق المتأهلين لدور الـ16، وذلك وفقا لنتائج عدد من المباريات الحاسمة التي قد تنتج عن مفاجآت كبيرة.

ومن أبرز الأندية التي لم تضمن تأهلها حتى الآن، حامل لقب البطولة ليفربول الإنجليزي، بالإضافة إلى وصيف نسخة 2016، أتلتيكو مدريد الإسباني.

ومن الأندية الكبيرة الأخرى التي تتصارع على التأهل، تشلسي الإنجليزي، وأياكس أمستردام الهولندي، وفالنسيا الإسباني، ونابولي وإنتر ميلانو الإيطاليين، وبوروسيا دورتموند الألماني.

وهنا السيناريوهات المحتملة لكل مجموعة في دوري الأبطال:

المجموعة الأولى

حسمت المجموعة الأولى مبكرا، بضمان باريس سان جرمان الفرنسي للصدارة، وتقبل ريال مدريد الإسباني الأمر الواقع باعتباره وصيفا، مما يعني أن الجولة الأخيرة لن تحمل أي قيمة كروية.

المجموعة الثانية

مثل الأولى تماما، حددت المجموعة المتأهلين بالتفصيل، فبايرن ميونيخ الألماني هو المتصدر، وتوتنهام هوتسبر الإنجليزي هو الوصيف.

مباراة المتأهلين في ميونيخ، الأربعاء، ستكون "لحفظ ماء الوجه" بالنسبة لتوتنهام، الذي مني بهزيمة تاريخية بنتيجة 2-7 ذهابا.

المجموعة الثالثة

حسم مانشستر سيتي الإنجليزي صدارة المجموعة الثالثة مبكرا، بينما تتنافس أندية شاختار دونيتسك الأوكراني ودينامو زغرب الكرواتي وأتالانتا الإيطالي على البطاقة الثانية.

سيستضيف شاختار أتالانتا وعينه على الانتصار الذي سيحسم تأهله كوصيف المجموعة، أما أتالانتا فعليه الانتصار في أوكرانيا وانتظار تعثر دينامو زغرب أمام مانشستر سيتي. بطل كرواتيا بدوره سيحاول الانتصار على سيتي في زغرب وانتظار تعثر شاختار أمام أتالانتا، للتأهل.

المجموعة الرابعة

حسم بطل إيطاليا يوفنتوس صدارة المجموعة، بينما أصبح مصير أتلتيكو مدريد مهددا من قبل باير ليفركوزن الألماني، على بطاقة الوصيف.

أتلتيكو يتقدم على ليفركوزن بفارق نقطة وحيدة، وعليه الانتصار على لوكوموتيف موسكو لضمان التأهل، أما في حال التعثر أمام الروس، فسيحاول ليفركوزن اغتنام الفرصة والانتصار على يوفنتوس في ألمانيا للتأهل.

المجموعة الخامسة

وضع بطل أوروبا ليفربول نفسه في مأزق جديد بالبطولة، وفشل بحسم التأهل مبكرا. ليفربول يحتاج للحصول على نقطة وحيدة من ملعب ريد بول سالزبورغ للتأهل، أما الهزيمة، فستعني الخروج بنسبة كبيرة، خاصة مع ارتفاع احتمال انتصار نابولي الإيطالي في المباراة الأخرى.

أما نابولي الإيطالي، فتبدو مهمته أسهل كثيرا، فعليه الانتصار على جينك البلجيكي في معقله بملعب سان باولو، لضمان التأهل، أما في حال انتصار ليفربول في النمسا، فسيتأهل نابولي مباشرة بأي نتيجة.

المجموعة السادسة

صراع كبير تشهده المجموعة السادسة، بين إنتر ميلانو الإيطالي وبوروسيا دورتموند الألماني، في الجولة الأخيرة.

وضمن برشلونة الإسباني التأهل كمتصدر للمجموعة، بينما يتساوى الإنتر ودورتموند بالنقاط قبل الجولة الأخيرة، مساء الثلاثاء.

ويتفوق الإنتر على دورتموند في المواجهات المباشرة، مما يعني أن الانتصار على برشلونة في ميلانو، سيكفيه للتأهل، بينما يحتاج دورتموند للانتصار على سلافيا براغ، وهدية من برشلونة، تتمثل بإيقاف الإنتر.

المجموعة السابعة

مع ضمان نادي ريد بول لايبزغ التأهل عن المجموعة "المتكافئة"، تبقى البطاقة الثانية عالقة بين زينيت سان بطرسبرغ الروسي، وليون الفرنسي.

ويتساوى زينيت وليون بالنقاط، مع أفضلية المواجهات المباشرة للنادي الروسي، مما يعني أن انتصار زينيت على بنفيكا في المباراة الأخيرة سيؤهله للدور المقبل.

أما تعثر سان بطرسبرغ وانتصار ليون على لايبزغ، فسيؤهل ثالث الدوري الفرنسي للإقصائيات.

المجموعة الثامنة

تشهد المجموعة الثامنة حسبة "معقدة"، أطرافها الثلاثي أياكس وفالنسيا وتشلسي، والمرشح الأقرب فيها للتأهل هو تشلسي الإنجليزي.

وسيحتاج "البلوز" للانتصار على ليل، متذيل المجموعة، في "ستامفورد بريدج" للتأهل من دون انتظار نتيجة المباراة الأخرى، وهي مهمة تبدو سهلة.

أما أياكس، فعليه تأكيد انتصاره على فالنسيا في أمستردام للتأهل للمجموعة، أما فالنسيا فعليه تحقيق المفاجأة والانتصار على أياكس في عقر داره.