وأمضى كيتا فترات طويلة على مقاعد البدلاء منذ انضمامه إلى صفوف ليفربول في صيف 2018 آتيا من لايبزيغ الألماني. وأبرم النادي الإنجليزي في شتاء العام ذاته صفقة التعاقد مع اللاعب لقاء 52.75 مليون جنيه إسترليني (69 مليون دولار).

وأثرت الإصابات المتعددة على مسيرة اللاعب الغيني البالغ من العمر 24 عاما.

وقبل مشاركته في المباراة ضد بورنموث (3-صفر) السبت في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي، لم يخض كيتا سوى 14 دقيقة، لكن كلوب أشركه أساسيا وخاض الدقائق التسعين كاملة، فسجل هدفا بتمريرة حاسمة من النجم محمد صلاح، ورد له الجميل بتمريرة سجل على إثرها المصري الهدف الثالث للفريق.

وطمأن كلوب لاعبه بشأن غيابه عن التشكيلة الأساسية، معتبرا أن سلسلة المباريات المهمة والأداء الجيد لزملائه جعلا من الصعب إشراكه.

وتساءل كلوب "كان نابي يعاني من الإصابات، والفريق في حالة جيدة جدا، فهل أقوم بتغييرات؟".

وتابع المدرب الألماني: "الأمر ليس كما لو أننا نفوز في جميع المباريات بنتيجة 4-صفر أو 5-صفر، لذلك كان علينا إحضار لاعب يساعدنا في الدفاع في مواجهة الركلات الثابتة"، في إشارة الى التعاقد مع كيتا.

وتابع "ثم يجلس نابي خارجا (على مقاعد البدلاء) ويفكر لماذا لا ألعب؟. أنا أعرف كل ذلك، لذا بقينا على تواصل وتحدثنا كثيرا عن ذلك".

وأكد كلوب أنه لم يشكك أبدا في مستوى اللاعب، معتبرا أنه "كان سيء الحظ وفي الحياة تحتاج إلى الحظ دائما. لقد بدأ مسيرته في ليفربول بشكل جيد ثم أصيب. ومرة أخرى حظينا بموسمين جيدين"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري هذا الموسم برصيد 46 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي الثاني بعد 16 مرحلة.

وتعود الخسارة الأخيرة للفريق الأحمر في الدوري المحلي إلى الثالث من يناير 2019 أمام مانشستر سيتي بطل الموسمين الماضيين.

وقلل كلوب من شأن سلسلة المباريات المتتالية من دون هزيمة في الدوري الإنجليزي، موضحا "لا أعرف ما إذا كان هذا الأمر مميزا لأننا لا نفكر في ذلك. نحن نواجه سلسلة انتصاراتنا دائما بعد المباراة، هذه هي اللحظة الوحيدة، وبعدها، لا أحد يفكر بالأمر".

وسيكون ليفربول المتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، أمام مباراة حاسمة الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في المسابقة القارية أمام مضيفه سالزبورغ النمساوي.

ويتعين على ليفربول تجنب الهزيمة لضمان التأهل إلى دور الـ16.

ورأى كلوب أن الراحة والتناوب بين اللاعبين سيكونان مفتاحا للنجاح في جدول المباريات المزدحم خلال ديسمبر الحالي، حيث ينافس الفريق في مسابقات عدة محليا وقاريا وفي كأس العالم للأندية.