وقال المتحدث على هامش الاجتماع الذي يعقد في مدينة لوزان السويسرية "تمت الموافقة بالإجماع على اللائحة الكاملة من التوصيات".

ويشير المتحدث إلى توصية من لجنة مراجعة الامتثال التابعة لـ"وادا"، دعت فيها إلى إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في الأنشطة الرياضية الدولية.

وتشمل هذه الأنشطة الرياضية أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي، وأولمبياد بكين 2022 الشتوي.