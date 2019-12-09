وقام لاعبو ميلان برمي القمصان والسراويل إلى المشجعين في المدرجات عقب الفوز الثمين 3-2 في المرحلة الخامسة عشرة، تعبيرا لهم عن شكرهم على سفرهم إلى بولونيا لتشجيعهم.

ونشب خلاف بين اثنين من مشجعي لنادي ميلان في المدرجات، واستمر خارج ملعب ريناتو دالارا حيث قام أحدهما بطعن الآخر في بطنه، مما استدعى نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وأوضحت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" أن سروال أحد لاعبي ميلان كان سبب الخلاف بين الضحية والمعتدي، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وصعد ميلان إلى المركز العاشر عقب فوزه على بولونيا، حيث سجل انتصاره الثاني على التوالي والسادس هذا الموسم.