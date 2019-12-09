وحافظ ليستر على المركز الثاني برصيد 38 نقطة من 16 مباراة متأخرا بـ8 نقاط عن ليفربول المتصدر ومتقدما بـ6 نقاط على مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يأتي ثالثا، فيما كال بريندان رودجرز مدرب ليستر المديح للاعبيه.

وقال رودجرز: "أعتقد أننا كنا رائعين اليوم وهذا يوم تاريخي للنادي والأداء دليل على ذلك. سجلنا كل الأنواع من الأهداف اليوم وواصلنا المحاولة حتى النهاية وكنا نريد إحراز المزيد".

ومنح فاردي، متصدر قائمة هدافي الدوري، التقدم للفريق الضيف بهدفه 15 هذا الموسم، ثم جعل كليشي إيهيناتشو النتيجة 2-صفر بلمسة رائعة قبل أن يقلص جاك جريليش الفارق لصاحب الأرض في نهاية الشوط الأول.

وأعاد المدافع جوني إيفانز تقدم ليستر بفارق هدفين بضربة رأس من 10 أمتار في بداية الشوط الثاني بعدما قفز أعلى من مراقبه ليستقبل ركلة ركنية من جيمس ماديسون.

وسدد ماديسون المذهل، الذي شكل خطورة مستمرة على مرمى صاحب الأرض طيلة المباراة، كرة لمست القائم في الدقيقة 67 إذ استمرت هيمنة ليستر الفائز باللقب في 2016.

واختتم فاردي الأهداف في الدقيقة 76 عندما تفوق على مات تارغت في سباق سرعة من عند منتصف الملعب ووضع الكرة في الزاوية اليمنى لمرمى توم هيتون.

وحافظ ولفرهامبتون واندرارز على مسيرته الخالية من الهزيمة للمباراة 11 على التوالي في الدوري عندما تعادل 2-2 مع مستضيفه برايتون آند هوف ألبيون في مواجهة مثيرة.

وفي مباراة أخرى قلب شيفيلد يونايتد تأخره إلى فوز 2-1 على مستضيفه نوريتش سيتي.