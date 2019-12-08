اللقب هو الأول لـ"الأحمر" البحريني في البطولة التي انطلقت على أرضه في العام 1970. بينما فشل "الأخضر" السعودي في إضافة لقبة الخليجي الرابع بعد 1994، 2002، و2003.

هدف البحرين الثمين حمل توقيع محمد سعد الرميحي (69).

وهي المرة الأولى التي تلتقي فيها البحرين والسعودية في نهائي البطولة الخليجية التي تحظى بشعبية واسعة في منطقة الخليج العربي.

يذكر أن منتخب البحرين الفائزة باللقب الخليجي في نسخته الـ24 بلغ النهائي بفوزه على نظيره العراقي في نصف النهائي (5-3 بركلات الترجيح إثر التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي)، بينما تمكن المنتخب السعودي من الفوز بهدف نظيف على المضيف القطري نصف النهائي الثاني.