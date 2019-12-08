سيخضع عطال لعملية جراحية بعد إصابته بتمزق في الغضروف وسيغيب "لفترة طويلة"، وذلك بحسب ما اعلن النادي الجنوبي الأحد من دون ان يحدد المهلة.

وخضع عطال (23 عاما) أحد أفراد منتخب الجزائر المتوج بكأس أمم افريقيا الصيف الماضي، لفحوص طبية الأحد أكدت إصابته بتمزق في الغضروف تعرض له خلال مباراة فريقه ضد اميان (4-1) السبت في الدوري الفرنسي.

ويعاني نيس من اصابات عدة تطال خط الدفاع على وجه التحديد، حيث يغيب قلبا الدفاع اندي بلمار وكريستوف هيريل حتى فترة التوقف الشتوي.