عبّر المدير الفني لبرشلونة، إرنستو فالفيردي، عن سعادته بالفوز الذي حققه النادي الكتالوني على ريال مايوركا 2-5، ضمن منافسات "الليغا"، وتطرق في حديثه عن هدف سواريز والأنباء المتداولة بشأن رحيل راكيتيتش.
ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن فالفيردي قوله: "خلقنا فرصا عديدة في الشوط الأول، إلا أننا استقبلنا هدفا، وهو ما يجعلنا دائما نركز على أن نبقى يقظين".
وفيما يتعلق بهدف لويس سواريز، قال فالفيردي: "كان مفاجأة إذ توقعتها تمريرة، وتفاجأت بالكرة وهي في الشباك. إنه هدف غير معقول".
وعن إمكانية رحيل إيفان راكيتيتش، أوضح فالفيري: "ليس لدي أي خطط للسوق الشتوي لأنه لم يبدأ، ونهتم بكل مباراة تلو الأخرى، لأن الأمر يتعلق فقط بالفوز، وسنرى ما سيحدث، وراكيتيتش يظهر بمستوى مميز، وهو محترف".