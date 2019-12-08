ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن فالفيردي قوله: "خلقنا فرصا عديدة في الشوط الأول، إلا أننا استقبلنا هدفا، وهو ما يجعلنا دائما نركز على أن نبقى يقظين".

وفيما يتعلق بهدف لويس سواريز، قال فالفيردي: "كان مفاجأة إذ توقعتها تمريرة، وتفاجأت بالكرة وهي في الشباك. إنه هدف غير معقول".

وعن إمكانية رحيل إيفان راكيتيتش، أوضح فالفيري: "ليس لدي أي خطط للسوق الشتوي لأنه لم يبدأ، ونهتم بكل مباراة تلو الأخرى، لأن الأمر يتعلق فقط بالفوز، وسنرى ما سيحدث، وراكيتيتش يظهر بمستوى مميز، وهو محترف".