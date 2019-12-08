وتناول مورينو في حديث للصحفيين عقب المباراة التي جمعت فريقه ببرشلونة في الدوري الإسباني، السبت، هذه اللقطة، حيث قال: "هو يصنع التاريخ بطبيعة الحال، كان هناك حديث بسيط بيني وبينه، لم تكن هناك أي مشكلة"، وفق ما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

ووصف برنامج "الشيرينجيتو" الشهير عبر صفحته على تويتر، الأمر بـ"المشادة" بين الاثنين، على خلفية خطأ في وسط الملعب احتسب لصالح برشلونة.

وعن فوز برشلونة باللقاء بنتيجة 2-5، قال مورينو: "برشلونة كان أفضل. النتيجة لم تمنحنا أي نقطة، ندرك صعوبة هذه المباراة، وأن تأتي إلى هنا وتلعب أمام برشلونة، كنا ندرك ذلك جيدا".

وأضاف: "استقبلنا الفرص والأهداف في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني كنا قريبين من تعديل النتيجة".