وسجل صلاح هدفا وصنع آخر في فوز ليفربول على بورنموث بثلاثية دون رد في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

وشارك النجم المصري أساسيا وأكمل المباراة حتى نهايتها، ووصل صلاح لهدفه السابع في الدوري هذا الموسم وصنع 4 أهداف.

وقال كلوب عقب المباراة: "صلاح كان قوي حقا. هو تعرض للإصابة منذ فترة طويلة، لكنه الآن يقدم 100 بالمئة من مستواه".

وأضاف "المباراة كانت رائعة بالنسبة للاعبين، وكانت الكلمة الأكثر قولا في غرفة الملابس هي (شباك نظيفة)".

وأكمل "كل اللاعبين حافظوا على طاقتهم الكبيرة للاستمرار في التقدم في نتيجة المباراة حتى آخر ثانية رغم أننا كنا متقدمين بثلاثة أهداف".

وعن إصابة ديان لوفرين قال كلوب: "الأمر يبدو خطيرا ولكن هذا هو وضع الفريق في الوقت الحالي، وواجهنا الكثير مثل هذه الظروف وإصابة أكثر من لاعب منذ انطلاق الموسم".

وأشاد باللاعب الغيني، نابي كيتا، قائلا: "إنه رائع وقوي للغاية ومنحنا سيطرة في خط الوسط خلال المباراة".

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة، فيما خسر أبرز ملاحقيه مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد 1-2.