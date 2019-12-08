وسقط سيتي على أرضه وبين جماهيره أمام الجار مانشستر يونايتد بهدفين لهدف في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتوسع الفارق مع ليفربول المتصدر إلى 14 نقطة.

وقال المدرب الإسباني عقب المباراة: "نحن فريق رائع، نلعب بشكل جيد لذلك امحوا هذه المخاوف التي توجدوها لنا".

وأضاف "إذا كنا نرتكب بعض الأخطاء فسنتحسن لكن لا يمكن إنكار جودة مانشستر يونايتد. سنحاول التعلم مما حدث للمستقبل".

وحاول التقليل من مخاوف الصحافة وجماهيره بالقول: "الطبيعي أنه لا يمكن الفوز بجميع البطولات، في بعض الأوقات تخسر".

وشدد غوارديولا "الشيء المهم عدم الاستسلام، في جميع مباريات هذا الموسم. لعبنا بالشكل الذي أردته".

وعن رأيه في تقنية حكم الفيديو المساعد، التي رفضت احتساب ركلتي جزاء لفريقه خلال الدربي، قال: "أتمنى أن تكون معنا الموسم الـمقبل".

وكتبت مرتدات مانشستر يونايتد القاتلة انتصارا صعبا لرجال المدرب أولي غونار سولسكاير، بينما بدأت آمال بيب غوارديولا في الحفاظ على لقبه تتلاشى.

وسجل هدفي يونايتد ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال، وقلص الفارق لسيتي المدافع نيكولاس أوتاميندي.

وبقي مانشستر سيتي في المركز الثالث مستفيدا من خسارة ملاحقه تشلسي، متوقفا رصيده عند 32 نقطة بفارق 14 نقطة عن المتصدر ليفربول، أما يونايتد فارتقى للمركز الخامس متجاوزا توتنهام برصيد 24 نقطة وبفارق 5 نقاط عن البلوز أصحاب المركز الرابع.