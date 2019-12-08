وافتتح مونبلييه التسجيل بالنيران الصديقة بعدما حول الأرجنتيني لياندرو باريديس الكرة في مرمى فريقه عن طريق الخطأ (41)، قبل أن يطرد له الحكم البرتغالي بدرو منديش (72)، ليعود سان جرمان يسجل ثلاثيته عبر نيمار (74) ومبابي (76) وإيكاردي (81).

وكسر سان جرمان النحس، الذي يلاحقه في عقر دار مونبلييه على ملعب "دو لا موسون"، حيث لم يفز منذ عام 2015، ليحقق فوزه الـ13 هذا الموسم ويرفع رصيده إلى 39 نقطة موسعا الفارق بينه وبين وصيفه مرسيليا، الذي يلعب، الأحد، أمام بوردو إلى 8 نقاط، علما بأن الفريق الباريسي يملك مباراة مؤجلة أمام موناكو.

ودفع مدرب سان جرمان الألماني، توماس توخل، بتشكيلة هجومية فأشرك الثنائي مبابي ونيمار أساسيين للمرة الثانية هذا الموسم بعد مباراة نانت 2-صفر في منتصف الأسبوع حيث تقاسما الهدفين، إلى جانب إيكاردي المعار من إنتر ميلانو الإيطالي، فيما أبقى مواطن الأخير أنخل دي ماريا على دكة البدلاء.

وغاب الهداف التاريخي للنادي الدولي الأوروغوياني إدينسون كافاني والإيطالي ماركو فيراتي بسبب الإصابة، إلى المدافع البرازيلي ماركينيوس بسبب وضع زوجته مولودا.

وعلق توخل على فوز فريقه بالقول: "أنا سعيد جدا من هذا الفوز المستحق، خصوصا أننا لم نفز في مونبلييه منذ نحو 4 أو 5 أعوام. أنا سعيد جدا من الطريقة".

وتابع: "لقد كان من الصعب السيطرة على المباراة، أرضية الملعب كانت صعبة والأجواء مميزة. لعب مونبلييه بقوة، ولم يكن من السهل خلق الفرص في بداية المباراة، ولكننا ردينا بشكل جيد مع صفات وعقلية جيدة".

وأثنى المدرب الألماني بأداء نيمار الذي "بإمكانه أن يلعب في مثل هذه الأجواء، وأظهر عقلية جيدة وقدم مباراة جيدة وكان حاسما في النهاية".

وضغط مونبلييه في الشوط الأول على ضيفه فهدد مرماه في الدقيقة التاسعة بتسديدة بينية قوية من المهاجم الدولي الجزائري أندي ديلور حولها حارس المرمى الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس إلى ركنية.

وتلقى سان جرمان ضربتين موجعتين في أقل من 7 دقائق، حيث اضطر توخل لإجراء تبديلين اضطراريين إثر إصابة بداية مدافعه بريسنل كيمبيبي فادخل بدلا منه عبدو ديالو (18)، قبل أن يتكرر المشهد ذاته مع لاعب الوسط الدولي السنغالي إدريسا غي ليستبدله بالشاب تانغي كواسي (25).

وكاد هذا الأخير البالغ 17 عاما في أول مباراة له هذا الموسم أن يدون اسمه في تاريخ نادي العاصمة بعدما كان قريبا من افتتاح التسجيل بعدما ارتمى لركلة حرة نفذها نيمار، لكنه وصل متأخرا قبل أن يتدخل حارس مونبلييه الأرجنتيني جيرونيمو رولي لإبعاد الكرة إلى ركنية (30).

وفاجـأ مونبلييه ضيفه بافتتاح التسجيل بعد ركنية من تيجي سافانييه تطاول لها دانيال كونغري برأسه لتصطدم الكرة بيد باريديس وتحول اتجاهها وتخدع نافاس (41).

وأهدر الفريقان العديد من الفرص في الشوط الثاني، حيث بدا مونبلييه مجددا الأخطر أمام تراجع مستوى الثلاثي مبابي وإيكاردي ونيمار، قبل أن يتحرك الأخير في توغل نحو منطقة خصم الفريق المضيف ليتعرض لعرقلة من البرتغالي منديش ما دفع الحكم إلى رفع البطاقة الحمراء بوجهه بعد نيله الإنذار الثاني (72)، ليعاقب المهاجم البرازيلي بنفسه منافسه بركلة حرة مباشرة استقرت في الزاوية العليا لمرمى رولي (74)، وهو هدفه السادس في الدوري هذا الموسم.

ولم تمض دقيقتان حتى عاقب مبابي بدوره المضيف بتسديدة أرضية من داخل المنطقة في الزاوية البعيدة بعد تمريرة من نيمار (76)، مسجلا هدفه السابع في الـ "ليغ 1" هذا الموسم، والـ 72 في مسيرته بقميص سان جرمان ليتساوى مع مواطنه راي.

وتابع النادي الباريسي ضغوطاته فأصاب نيمار العارضة بتسديدة قوية (80)، قبل أن يضع إيكاردي بصمته التهديفية بعد عرضية من مبابي داخل المنطقة وتسديدة على الطاير للارجنتيني (81).