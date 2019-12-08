وانتقل رونالدو الحاصل على جائزة الكرة الذهبية "البالون دور" 5 مرات، إلى يوفنتوس، قادما من ريال مدريد في صفقة قياسية بلغ قوامها أكثر من 100 مليون يورو، وكان ذلك في صيف العام الماضي.

وبالفعل قاد رونالدو فريق "السيدة العجوز" إلى التتويج بلقب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو"، وكأس السوبر الإيطالي في أول موسم له مع الفريق.

لكن وبعد مضي 18 شهرا على رحيله عن أسوار "سانتياغو برنابيو"، أقر رونالدو أمام بعض زملائه السابقين بأنه يشعر فعلا بالندم على خلعه قميص ريال مدريد، وانضمامه إلى اليوفي في 2018، وفقا لما أوردته شبكة "آيه بي سي نيوز" الأميركية.

ولم يسبق أن أقر رونالدو بندمه على ذلك في العلن، لكنه بات يشعر بأنه إذا ما كان بقى في ريال مدريد، لكان قد فاز بجائزة الكرة الذهبية، التي حصدها الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط الملكي والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني في العامين 2018 و 2019 على الترتيب.

ووفقا للشبكة الأميركية، فإن جائزة الكرة الذهبية قد تكون السبب، الذي دفع رونالدو إلى الشعور بالندم على قراره بالرحيل إلى إيطاليا.

ويواجه "صاروخ ماديرا" سيلا من الانتقادات هذا الموسم بسبب أدائه المتذبذب (7 أهداف في 12 مباراة، 3 منها من ركلات جزاء)، وهو ما جعله يدرك أن الدوري الإيطالي ليس بقيمة أبدا نظيره الإسباني "الليغا"، الذي قاده إلى الفوز بـ4 جوائز "بالون دور".

وسيكمل رونالدو عامه الـ35 في فبراير المقبل، وهو يدرك الآن أنه في السنوات الأخيرة من حياته داخل المستطيل الأخضر، ومن ثم فقد لا يحصد أي ألقاب فردية أخرى.