ورفع مونشنغلادباخ رصيده في الصدارة بفارق 7 نقاط عن بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم السبعة الأخيرة والذي تراجع إلى المركز السادس، ليتابع تحقيق أفضل مواسمه منذ سبعينيات القرن الماضي.

وبعد افتتاح الكرواتي إيفان بيريشيتش التسجيل لبايرن، عادل بن سبعيني من رأسية محكمة إثر ضربة ركنية بعد ساعة على انطلاق المواجهة، قبل أن يسجل في اللحظات الأخيرة من المباراة ركلة جزاء قوية في شباك الحارس الدولي مانويل نوير.

وكشف بن سبعيني (24 عاما) أنه في لحظة احتساب ركلة الجزاء، نسي أنه اللاعب المحدّد من الجهاز الفني لتولي التسديد.

وقال لشبكة "سكاي": "بعد فرايبورغ (الفوز 4-2 السبت الماضي)، قررنا أن بريل (السويسري أمبولو) لن يسدد بعد الآن ركلات الجزاء، وتم الاتفاق على أن أتولى تسديدها، لكنني نسيت".

وكان أمبولو أهدر ركلة جزاء ضد فرايبورغ الأسبوع الماضي في الدوري.

وتابع الظهير الجزائري الذي سجل هدفين في مرمى نوير، الذي ساهم بإخراج منتخب الجزائر من الدور الثاني لمونديال 2014 بعد التمديد "قام توبياس سبيل( الحارس البديل) بتذكيري أنه يتعين علي تسديد الركلة".

وببرودة أعصاب لافتة سدد اللاعب القادم من رين الفرنسي الكرة في زاوية ضيقة بعيدة لم يصل إليها نوير المرتمي بقوة على الزاوية اليسرى.

وأضاف بن سبعيني "سنقوم بكل ما في وسعنا لنبقى في الصدارة. سنقدم كل شيء في المباريات وسنى ماذا سيحصل"، ورأى بن سبعيني أن "استقبال هدف ضد بايرن ليس أمرا سيئا. وتسجيل هدفين في مرمى بايرن ليس سيئا على الإطلاق".