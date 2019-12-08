ونجح جوشوا في استعادة ألقاب الجمعية العالمية، المنظمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة، والتي تنازل عنها يونيو الماضي في نيويورك بخسارته أمام رويز بالضربة القاضية خلال الجولة السابعة.

وقدم جوشوا مباراة مميزة تفوق فيها بعدد النقاط 118-110 من قبل حكمَين اثنين و119-109 من قبل الحكم الثالث، ليحسم المباراة لصالحه.

واستعاد جوشوا مكانته في هذه الفئة، فاتحا الباب أمام المواجهات التي ستضخ الأموال أمام بطل المجلس العالمي للملاكمة الاميركي ديونتاي وايلدر أو مواطنه تايسون فوري.

وخاض جوشوا النزال وهو يزن 20 كيلوغراما أقل من منافسه، حيث خسر الكثير من الوزن منذ المواجهة السابقة بينهما، إذ دخل النزال الذي يعتبر الاختبار الأهم في مسيرته وهو يزن 107.5 كلغ، خلافا لرويز الذي كسب وزنا منذ مواجهة نيويورك حيث وزن الجمعة 128.36 كلغ.

وبلغ وزن جوشوا 112.4 كلغ في يونيو الفائت، ولكنه خسر من وزن العضل من أجل أن يحسن تحركاته على الحلبة.

وأقيمت المباراة الثأرية في حلبة تتسع لـ15 ألف شخص تم بناؤها لاستضافة الحدث في الدرعية التي تضم الطريف، الموقع المدرج على قائمة التراث العالمي لليونيسكو، على مشارف العاصمة الرياض.